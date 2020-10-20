水彩畫家鄭開翔速寫《梨山賓館》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《耶穌堂》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《谷關溫泉老街》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《八卦山大佛風景區》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫《芬園寶藏寺》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《芬園寶藏寺》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《獅頭山紫陽門》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《南庄百年郵局》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫《歇心茶樓》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《歇心茶樓》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《福井食堂》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《富興茶葉文化館》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫《松鶴部落百年檜木板屋》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《松鶴部落百年檜木板屋》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

水彩畫家鄭開翔速寫參山12景作品《不老泉》。（參山風景區管理處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處首度與水彩城市速寫畫家鄭開翔老師合作，10月20日起舉辦「跟著畫布去旅行、小開老師帶您遊參山」活動，遊客尋著鄭老師筆下12處參山景點合影後上傳，就有機會獲得電動自行車、Switch遊戲主機等多項好禮。

鄭開翔是台灣第一位以水彩技法並系統記錄台灣街屋文化的全職藝術家與城市速寫畫家，擅長速寫、水彩技法，提倡「用繪畫代替照相打卡」，曾榮獲台灣世界水彩大賽、台灣國際藝術協會第17屆金藝獎水彩類獎項，畫展足跡遍及台北、大阪、廈門、新加坡等地。

參山處長柯建興說，為響應脊梁山脈旅遊年，特別邀請鄭老師速寫獅頭山、梨山及八卦山風景區轄內12個景點，透過獨到的繪畫觀點、流暢的水彩技法與美麗溫暖的色調，呈現多元的旅遊資源、觀光產業、歷史人文與自然生態，進而鼓勵民眾出外踏青旅遊。

柯建興推薦遊客跟著畫中景色深入探索地方特色景點與美食，尋著鄭老師筆下描繪的參山12景，實際走訪並與畫作中的景點合照，11月30日前上傳至活動網站，就有機會獲得電動自行車、Switch遊戲主機、Timberland背包、限定手繪桌曆等好禮，中獎資訊12月7日公布。

(中時 )