北市邱姓女子本月15日參加社團聚餐，離開又轉往KTV續攤，隔天一覺醒來才發現行李箱忘在計程車上，趕緊聯絡朋友一起「重回現場」，所幸轄區的派出所員警協助，從上車地點的監視器畫面，聯繫司機後從車輛後箱內找回裝滿禮服、高跟鞋的遺失物，邱女歡喜拉著員警合照。

邱女與社團成員在飯店餐廳聚餐，酒酣耳熱又轉去唱歌，隨身打扮的禮服、高跟鞋裝在行李箱內，下車竟然忘記拿走，凌晨才回家睡覺，隔天醒來，打算整理禮服，驚覺整件行李忘在計程車上，嚇得她打電話給朋友，心愛的衣服、高跟鞋、飾品全裝在裡面，一起到警局尋求協助。

大同警分局建成派出所員警依監視器，逐一過濾上車乘客、車號，先確認計程車司機，但司機一度忘記回答：「車上沒有行李箱」，嚇得邱女一身冷汗，擔心心愛的高跟鞋被丟在路邊，但員警猜想可能放在後車箱，邱女喝醉一時忘記，司機也沒有查看，麻煩司機再找找看。隔幾分鐘，司機立刻回電確認「行李箱在後車廂」，邱女才露出微笑，感謝警方熱心幫忙，主動提議要跟員警合照。

(中時 )