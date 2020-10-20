陽明海運20日在台灣國際造船公司高雄廠舉行2,800箱（20呎櫃）全貨櫃輪「川明輪」新船命名典禮，典禮由陽明新任董長鄭貞茂及台船董事長鄭文隆共同主持，陽明資深協理邱增玉擔任新船命名與擲瓶人。新船將在10月底交船，趕加入亞洲線市場旺季營運行列。

「川明輪」是陽明委請台船建造10艘2,800箱級全貨櫃船的第5艘，該船採劍艏船型節能設計，可提供卓越的節省油耗表現及流體動力性能，同時搭配脫硫器的安裝，可兼具環保減排及降低營運成本的優勢，此外，新建船舶亦搭載多功能雷達及電子海圖工作平台，可提供最大操船便利性並增加航行安全，搭配全球衛星頻寬及網路設備，將使陽明海運船隊更具有環保競爭及管理優勢。

「川明輪」是台灣首批獲挪威驗船協會（DNVGL）SmartShip OE（Operational Enhancement）及PE（Performance Enhancement）智能標章認證之船舶，並取得財團法人中國驗船中心（CR）核發之智能船舶船級註解（SmartshipH, Et, I）證書，有助於陽明海運提升營運性能與降低溫室氣體排放之目的。

該輪將於10月28日投入JTS亞洲區間航線，JTS航線自10月21日起，由原日本往返台港之規劃延伸至巴生港、新加坡及菲律賓馬尼拉南港，冀能透過高雄港及東南亞轉運樞紐巴生港、新加坡串聯布建綿密之東南亞區間支線網絡，再與陽明海運全球服務網絡緊密結合，以利陽明海運深化耕耘東南亞市場，同時搭配新船加入營運，將可大幅提升航線布局之綜效，強化陽明海運在東南亞市場之競爭力。

JTS航線之靠順序為名古屋、東京、千葉、橫濱、基隆、高雄、香港、蛇口、巴生港、新加坡、馬尼拉南港、高雄、香港、蛇口、廈門、名古屋。

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