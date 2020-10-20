公視《返校》影集20日發布正式海報與正式預告，新生代男星夏騰宏劇中飾演60年代讀書會悲劇事件的主人翁「張老師」，和飾演「學姊」方芮欣的韓寧有一段浪漫虐心的愛戀，兩人自曝首次拍約會戲太投入，宛如真的在保守年代壇甜蜜戀愛，緊張到全身冒汗、腋下全濕，下戲後整件戲服呈現「濕身」的狀態。

預告中完整還原原作遊戲中的經典符號與橋段，包括張老師贈與方芮欣的白鹿玉珮、過去的禁歌歌曲〈雨夜花〉、經典台詞「你是忘記了，還是害怕想起來」，還有衰老的魏仲廷飽受牢獄摧殘後的滄桑，一句「不要說，他們還在…」台詞透露了過去一段塵封30年的悲劇將在影集中有所延伸。

夏騰宏曾以《他們在畢業前一天爆炸2》入圍金鐘獎新人獎，在《我們與惡的距離》、《鏡子森林》、《國際橋牌社》等影集中皆有亮眼表現。過去多演反派角色的他，這回要詮釋溫文儒雅的「張老師」，他坦言很緊張，加上自己個性較急進，還特地去學「八卦掌」讓自己靜下心融入角色。夏騰宏透露，韓寧給的情緒很真實，因此和她對戲很害羞，「就好像真的在談戀愛一般，我心臟總是緊張地蹦蹦跳！」

「懷玉公主」鄭家榆在《返校》影集中飾演「學妹」李玲葦的控制狂母親，一句關鍵「好不容易到這裡重新開始，要好好表現」的台詞，低沈嗓音與強大氣場就讓人不寒而慄。李玲葦表示，鄭家榆相當照顧身為新演員的她，就連沒有自己鏡頭時，都會幫忙她一起對戲好進入情緒。有一場鄭家榆幫李玲葦梳頭戲，輸完後對李玲葦頭髮親了一下，突如其來舉動讓李玲葦嚇了一大跳、起雞皮疙瘩，精湛表演讓她讚嘆不已。

公視《返校》影集公共電視出品，蘇奕瑄、莊翔安與劉易三位新銳導演共同執導，從遊戲劇情延伸出30年後的全新故事支線，將以90年代「學妹」劉芸香的視角對話60年代「學姊」方芮欣經歷的悲劇，希望傳達「唯有面對過去的真相與傷痕，才能獲得真正的自由」的核心主旨。《返校》影集12月5日起每週六晚上九點在公視主頻道與Netflix同步首播，公視+週日上線。金馬影展將於大銀幕上搶先播映一、二集，讓觀眾可在12月5日正式播出前先睹為快，金馬影展將於24日開始售票。

夏騰宏（右）與韓寧（左）拍攝約會戲時兩人全「濕身」。（公視提供）

夏騰宏在《返校》影集飾演60年代讀書會事件主人翁「張老師」。（公視提供）

夏騰宏(左)與韓寧(右)在影集中分別飾演張老師與方學姊。（公視提供）

《返校》影集正式海報。（公視提供）

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