美國頂尖傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）18日警告，接下來6至12周將會是新冠肺炎疫情「最黑暗的時刻」，屆時美國每日新增確診人數恐攀升至7.5萬例。

美國頂尖傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）18日警告，接下來6至12周將會是新冠肺炎疫情「最黑暗的時刻」，屆時美國每日新增確診人數恐攀升至7.5萬例，他更表示目前美國對抗疫情最大的問題在於「訊息傳遞」，坦言政府內部缺乏明確的「主導」聲音。

綜合美國「財經內幕」（Business Insider）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國16日單日確診人數突破7萬人，是7月疫情高峰以來最高，不過明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病研究與政策中心（CIDRAP）主任歐斯特荷姆18日接受美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪時表示，即便美國已經有治療新冠的療法，但是接下來6至12周才會是「整個大流行病的最黑暗時刻」，他預估從現在起到年底假期期間，美國單日確診數可能高達6.7萬至7.5萬例。

針對疫苗研發，歐斯特荷姆坦言，就算已經有些進展，但是到明年初甚至是第3季，疫苗都不會以任何有意義的形式問世，就算有疫苗，半數美國人都會因為質疑安全性而不去接種。

他說美國現在最主要的問題是「訊息傳遞」（messaging），「人們不知道要相信什麼」，這是美國要往前的最大挑戰之一。

歐斯特荷姆說，造成美國訊息傳遞問題的原因在於近期美國對抗新冠疫情缺乏「主導」聲音，他甚至不確定聯邦政府內部是否有主導人物，內部有太多不同的意見，「我們沒有一個統一的聲音。」

美媒先前報導，新冠疫苗之爭已經讓疫苗的研發速度創下紀錄，導致民眾對於疫苗的安全性提出質疑。

CNN報導，過去一周，全美有27州每日新增病例數都增加10%以上，佛羅里達州已經連續6天每天增加2,000人以上確診，42個州的新冠住院人數上升5%。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今（20）日下午2時，美國已經有超過821萬人感染新冠肺炎，超過22萬人病歿。

(中時新聞網)