梁敏婷、馬俊麟夫妻一起淨灘。（吳維書攝）

馬俊麟、梁敏婷夫妻20日出席宋逸民牧師、陳維齡夫妻率領的台灣藝起發光促進協會所舉辦萬里淨灘活動，馬梁合體在海邊撿垃圾，雖沒有太多交談，但看得出夫妻感情緩和許多。馬俊麟曝近況，「最近在準備音樂會，11月28日，我跟我的樂團在後台咖啡廳演出，大概可容納120人，就做自己的事情，其他交給公司處理」。被問有無與王瞳聯絡，他沉默許久才吐出一句，「不出聲是不是你就沒辦法寫？」隨即面無表情默默飄走，但他在活動後有特別解釋，自己不是心情不好。

梁敏婷也幫老公緩頰，「他比較冷面。」她提及《聽媽媽的話》1個月錄2天，其餘時間忙著顧雙胞胎兒子，等兒子睡後才創作，下個月他們夫妻有創作展，「主要是照顧小朋友，就佔掉很多時間，要等他們睡著，我們不是一起畫，是展出各自作品，免費展覽，沒有特意一起。」至於與王瞳的官司進度，她回應：「因為我很忙，都是交給律師。」

馬俊麟夫妻受訪，白家綺數度救場，她懷孕4個半月，幫忙打圓場笑說：「盡量不要模糊焦點好不好？」隨即轉頭對馬駿麟笑說：「還不快跑！」場面爆笑，她表示2018年就辦淨灘，這次也邀馬俊麟夫妻等許多藝人一起做公益，老公吳東諺17日參加公益活動挑戰如鐵人三項的比賽，因為右腳開過刀，只能用左腳支撐，10幾個小時下來，兩個韌帶都發炎，讓她非常心疼。

(中時 )