「反南鐵東移自救會」16日企圖衝進交通部抗議，與警方發生衝撞，12人被員警壓制，其中一名記者也被當成抗議民眾被警方壓制上束帶，這樣的做法引發時代力量立委邱顯智質疑，昨在立院質詢監察院長朱富美。監察院國家人權委員會今天就開記者會呼籲警方執法要注意比例原則。

人權會副主委高涌誠、委員王幼玲今開記者會，對於南鐵東移案日後會不會再行調查？他們指出，監察院有「一案不兩查」的制度，若有新事證才會重啟調查。以人權會運作的狀況來說，不會調查個案，若要處理的話，會針對土地正義相關案件進行系統性、通案的調查。

王幼玲表示，「南鐵東移案」在監院已有調查報告，人權會依法須尊重「一案不兩查」制度。但同時也呼籲政府應重視聯合國「經濟社會文化權利國際公約」第11條之精神，要保障人民權益。

王幼玲表示，目前針對南鐵案警察執法是否過當的案子，目前他們所得到的資料不多，已函查警政單位，希望警方說明當天勤務的狀況，並提供蒐證錄影帶，人權會再來判斷是否有執法過當。王呼籲警方尊重人民和平集會的權利，不予以強制約束。

高涌誠則說，人權會無意打擊警方士氣，但希望警方執法注意比例原則。此案尚未展開調查，所以並非指涉警方有任何違失，人權會將持續關注此事。

(中時 )