大陸一名女子近日在睡夢驚醒，赫然發現一位陌生男子在家中徘徊，不料對方發現她醒來後，竟隨即衝上前掐住她脖子，並要脅不要出聲，否則要把她掐死，雖然情況危急，但她急中生智跟對方說「錢都放在手機裡」，男子聽到後，隨即拿走家中3支手機就離開。

根據《河北廣播電視台》報導，大陸河北邯鄲一名王姓人妻近日睡覺時，突然聽到家中發出巨響，因為當時丈夫不在家，她隨即懷疑家中另有他人，果然發現一名戴著口罩的陌生男子突然朝她走來，讓她嚇得立刻大喊「你是誰？你要幹嘛？」男子聽到她大喊，也馬上掐住她脖子，要求她不要大叫，否則就要掐死她。

女子雖然被掐住，但是仍急中生智，她先是安撫男子情緒，答應對方不會大叫，接著表示她身上的錢都存在手機裡，要男子拿走手機，男子隨即拿走3支手機並離開房屋。

邯鄲市復興公安分局的刑警三中隊民警高驚濤表示，警方在鄰近的復興社區已發現一名房姓男子有犯罪前科，經調閱監視器後發現當天房男有去過該女子住的村莊，甚至在房男家中查獲3支手機，罪證確鑿之下馬上逮捕到案。

(中時新聞網)