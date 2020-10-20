門診中常有病人發現自己每回小便時，尿液裏有許多的小泡泡，恐慌的詢問泌尿科醫生，自己是否罹患腎臟或膀胱的疾病。事實上，有很多原因，都可能造成小便裡有許多泡泡的現象。假如在小便時，發現尿中有許多小泡泡存在，可能因腎臟慢性發炎或糖尿病、高血壓久了之後引起蛋白尿的導致。

尿裡沒泡泡就能安心？醫師提醒注意事項

除此之外，由於空氣充滿在環境中，廁所也不例外，當尿液沖擊水面時，也會使空氣波動，而產生泡泡，如果我們觀察在下雨時，當雨落在池塘水面時也會產生泡泡，但是如果小便時力道不強，如某些攝護腺肥大的病患，小便滴滴答答的，即便是有發炎，也可能不產生泡泡。

尿液中有氣形成，首先須探討它的來源，可能是來自體內，也可能由外界進入，正常尿液是不含所謂的空氣或其他氣體，但是如果有泌尿道感染而致病原是大腸桿菌、變形桿菌等菌種時，這些細菌在破壞泌尿上皮或分解尿液時，就會產生氣體，導致排尿時發生泡泡或排氣的現象。

另外，病患因為病情需要接受內視鏡或手術等檢查及治療時，也會由器械導入空氣，或使泌尿器官因手術直接曝露於空氣中，雖然經縫合，仍然會有空氣進入腎臟或膀胱內產生氣尿。

最麻煩的就是所謂廔管，如大腸、膀胱間產生廔管，而這廔管可以因為嚴重的感染、手術後、腫瘤的侵犯或因放射線照射而產生，於是腸胃道內的氣體也會進入膀胱造成氣尿。所幸，除了泌尿系統感染外，廔管很少發生，內視鏡及手術的氣尿大多解一至二次小便後，空氣便會排出體外，並無大礙。

尿中氣泡呈茶色 須注意多喝水

當發現尿中有許多小泡泡存在，若懷疑是否因疾病所引起，可至做尿液常規檢查，看看小便是否有蛋白尿、血尿、濃細胞是否有白血球增加的現象，也可觀察尿的比重是否過高，如果有此現象，可能因每日的喝水量太少，使得小便濃度太高而呈現茶色氣泡多，這個時候，就要檢討自己是否攝取水量不足，正常人每天都要攝取2000cc以上的水量，唯有多喝水，才不致引起尿中太多泡泡的症狀。

事實上，一旦發現尿中含有很多的泡泡，經過尿液常規檢查，並無蛋白尿、血尿、或白血球增加的現象，就不必過於擔心，只要平時多攝取水份，就可獲得改善。

(中時新聞網)