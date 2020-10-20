近年來有販毒集團向光電公司「借牌」進口毒品原料，該光電公司起初被認定進口毒品、列為嫌疑人，最後光電公司說明借牌情況才被放行。財政部關務署基隆關表示，企業切勿隨意借牌給他人，以免受池魚之殃。

海關與治安機關日前聯合破獲超過3,500公斤的毒咖啡包原料甲基苯丙酮走私進口案件，經追查發現，販毒集團係透過「借牌」方式透過光電公司進口化料，從中夾藏毒品原料闖入我國海關。

毒咖啡包原料甲基苯丙酮是三級毒品「喵喵」主要原料，3,500公斤估計可製成1千萬包毒咖啡包，市價上看72億元。

基隆關指出，財政部關務署配合行政院「新世代反毒策略2.0-溯源斷根，毒品零容忍」政策，海關持續運用大數據進行風險分析，同時搭配X光檢查儀、手持式拉曼光譜儀、緝毒犬等輔助查緝工具，利用新增之新興毒品標準品質譜圖資料庫強化檢驗，提高查緝能量及查驗密度。

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(工商 )