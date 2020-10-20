央視在12日起播放《抗美援朝保家衛國》的20集紀錄片，藉此凝聚內部對抗美國極限打壓的決心，顯見參加韓戰是團結大陸人民強化抗美信心的重要事件。但這部影片播放時機剛好在美國大選前，而這時又剛好發生韓國著名偶像團體防彈少年在紀念韓戰的活動上，因一段感念美韓戰士犧牲的發言遭大陸網民批評為「辱華」風波。對此，資深媒體人康仁俊直言，大陸在這事件的因應上卻是相對低調，顯見在中美對立態勢下，大陸要先穩住和周邊國家的友好關係。

康仁俊在政論節目《新聞面對面》上觀察到，韓國著名偶像團體防彈少年團（BTS）獲得了今年的范弗利特獎（Van Fleet Awad），該獎是由韓國社交協會為紀念韓戰參戰的美國陸軍上將詹姆斯·范·弗利特(James Van Fleet)所成立，從1995年起每年頒發該獎表彰促進韓美關係發展的人士。

康仁俊接著表示，BTS團長金南俊在10月7日的頒獎典禮上致詞稱，「今年是韓國戰爭70週年，我們會銘記兩國共同經歷的苦難歷史和無數先人的犧牲。」沒想到竟引發部分大陸網民不滿，認為金南俊的獲獎感言中沒有提到大陸在韓戰中做出的犧牲極為不滿，許多網友在社群媒體上要BTS「滾出中國」，並發起抵制相關商品。

康仁俊直言，這件事在大陸鬧得沸沸揚揚，可是看大陸外交部發言人趙立堅對此卻是回應，「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，是我們共同的追求，值得共同努力。」而且在網路上面，關於防彈少年的相關報導，全都撤下來，代表官方也不想將此事演變成外交危機，尤其現在中美局勢緊繃下，先穩住好周邊國家關係，不要因枝節細微而節外生枝。

(中時新聞網)