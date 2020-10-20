台灣動物保護行政監督聯盟今(20)日舉辦台灣首次「友善動物傑出村里長獎選拔」，本次活動由文化部與農委會擔任指導單位，共獲得全國各地35名村里長被推薦參與，今日選出5位村里長獲頒友善動物傑出村里長獎殊榮，表揚他們在社區村里長期推動動物保護的努力與貢獻。

動督盟理事長王唯治表示，第一次辦理友善動物村里長選拔就能獲得機關、團體及村里長相當廣泛的回應令人驚喜，社會也深切期盼在零撲殺之後能儘快看到好的成果之際，見到台灣社會最基層露出的強烈曙光。

榮獲動保慈悲獎的台北市萬華區新和里里長邱惠雯，透過設置銀髮復健牆拉近銀髮族與街貓之間的距離，另外也透過青年社區友善動物進階計畫，將青年與動物社區產生共融的效果，堪稱動保里長先行者。

榮獲動保慈悲獎的桃園市桃園區中聖里里長崔美瑛，她讓一個流浪貓充斥的里成為友善流浪貓的社區，並積極將動保教育落實在里民生活當中，4任里長不曾中斷與改變立場實屬難得可貴。

榮獲動保行動獎得主是長年投入瀕臨絕種石虎保育的苗栗縣銅鑼鄉竹森村村長邱宏洋， 為了保護石虎棲地全面推廣無毒農耕，同時建立全國首座石虎資料館、 11 處教學場域，成績斐然。

榮獲動保行動獎的台北市北投區湖山里里長李秋霞是台灣少數能化解人猴衝突者，透過可愛猴子打卡搭配傳統宣導活動，成功地改善猴子長期騷擾社區農民農地問題，化敵為友，成為人與動物和平相處社區。

榮獲動保教育獎得主的高雄市三民區豐裕里里長謝錫元里長，運用藝術與熱情帶動跨村里居民參與友善動物活動，將一個有街貓過度繁殖困擾的老舊社區，積極投入TNVR友善街貓深耕計畫，打造成人 貓共存共融的幸福環境。

活動現場各黨立委如洪申翰、陳椒華、蔡壁如、林奕華等，以及農委會、文化部均派代表參與表示肯定。

(中時 )