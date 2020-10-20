LINE於今（20）日宣布在泰國推出首個「社群銀行」平台LINE BK，將泰國當地銀行的服務整合至泰國最受歡迎的社群軟體LINE中。LINE BK主打「掌中銀行」(Banking in Your Hand)的口號，讓用戶只要透過LINE便能進行轉帳、開立儲蓄帳戶、申請貸款、付款，簡單又方便。

LINE BK服務由KASIKORN LINE公司負責營運，即LINE子公司LINE Financial Asia和泰國開泰銀行 (KASIKORNBANK) 子公司KASIKORN Vision Company Ltd.之合資公司。

自10月15日起，在泰國版LINE通訊軟體中的「錢包」頁面即可找到LINE BK的服務介面。泰國用戶可透過此連結 (https://line.me/R/fin/bk/1654084225-DVvmnY3n)註冊，之後無須安裝其他應用程式，即可最多開設五個儲蓄帳戶並申辦LINE BK簽帳金融卡。LINE BK同時也提供各式各樣的金融服務，除了儲蓄帳戶享高利率優惠外，也為自由工作者和無固定收入者特別推出個人貸款服務。

(時報資訊)