美股在市場擔憂兩黨難以達成紓困協議，加上全球新冠肺炎疫情升溫，美股下跌作收，不過，台股開低後，力守5日均線，終場震盪收低，以12862.37點作收，下跌45.97點，跌幅0.36％，成交金額1466.82億元。

台股持續呈現量能不繼情況，今天成交量來到10月來最低，外在因素受到美國總統大選越來越接近，即使目前民調差距拉開，但市場也擔心握有行政權的川普總統會有動作，加上美股進入財報高峰及全球疫情恐再度邁入高峰，內在因素則台股重量級電子股也陸續公布第3季季報，且兩岸關係緊張，整體內外變數增加，擔心短線震盪，市場觀望氣氛濃厚。

技術面上，日KD仍緩步交叉向下，不過，指數回檔來到10日線附近都獲得支撐，維繫在所有均線上，顯示多空都十分謹慎，多方久攻1萬3未成，但追空意願也有限，短線台股維持高檔震盪整理；而周指標向上，半年線及年線向上推升，中線格局維持多頭。

櫃買指數今天收高，以165.55點作收，上漲0.42點，漲幅0.25％，成交金額339.77億元，也是呈現低量型態。

(時報資訊)