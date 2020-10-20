德國電信(Deutsche Telekom)周一表示，已成功測試在平流層設置行動天線基地，希望在地表網路無法覆蓋之處提供更多的行動網路覆蓋率。

德國電信與其英國合作夥伴平流層平台(Stratospheric Platforms)表示，在離地1.4萬公尺的遙控飛機已經成功透過機載天線連接到地面的4G網路。該飛機上的基地台能覆蓋橫跨140公里範圍，在本月的飛行測試中能讓地面的手機用戶處理語音服務、瀏覽網頁和數據下載。

在平流層設置行動基地台有助於實現次世代5G技術，支援自駕車的創新。

相對於衛星，該空中天線提供了速度和成本優勢，但是卻有設計上的挑戰。谷歌的Loom計畫使用高空熱氣球來運行網路；臉書兩年前則以太陽能無人飛機進行實驗，最後則宣布不可行。

在平流層平台仍在開發無人機之下，德國電信先使用H3Grob 520改裝的螺旋槳飛機在德國南部進行試驗。

平流層平台宣稱開發中的輕量無人機，翼展約60公尺，重量僅3.5頓，能在高空滯留九天，將使用氫燃料電池系統，比太陽能電池發電更佳，機載天線重量僅140公斤。

公司執行長狄金(Richard Deakin)表示，無人機將在2022年試飛，預計2024年投入使用。德國電信目前握有該公司38%股份。計畫中的其他合作夥伴包括軍事工業製造商Northrop Grumman，以及法國航太公司達利斯(Thales)。

(時報資訊)