國建(2501)與台灣三井不動產攜手合作，未來雙方將在新北市及台南市等地推出住宅案，預期未來全台住宅推案總銷將逼近300億元。國建日前董事會通過與台灣三井不動產合資成立金華置業地產與板南置業開發兩家合資公司，國建持股51%、三井49%。

國建與三井雙方是在敦北飯店大樓都更案結緣，由於彼此選地哲學與住宅開發理念相信，未來將會在各都會區持續評估住宅產品開發。國建董事長張清櫆說，公司今年將邁入56週年，首次與日本不動產業界最大開發商三井不動產合資進行住宅開發，希望下個50年能持續精進住宅本業，擴大營收並多角化經營，積極朝不動產綜合開發商前進。

國建與三井將合推兩筆個案，包括新北市中和基地約5500坪的個案，以及台南市安平區基地約2200坪的個案。新北中和案緊臨台北捷運環狀線中原站，生活機能與交通便利，而台南市安平區一案基地緊鄰萬坪府公園，預計將在明年329檔期公開。

國建指出，與三井合作除了推出住宅業務外，將積極開發複合式不動產，期望未來帶給消費者不同以往的住宅、飯店及商場產品。

(時報資訊)