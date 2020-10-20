金融市場歷經疫情風暴，隨著各國政府及央行相繼推出財政及寬鬆貨幣政策，全球市場已朝向復甦的軌道前進。展望2020年第四季，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，全球經濟活動陸續反彈，主要國家採購經理人指數(Purchasing Managers' Index, PMI）都逐步回升，花旗集團上修主要市場經濟成長率預測，美國由原先的-4.3%上修至-3.6%、中國由原先的2%上修至2.4%。

在投資策略方面，中國在疫情過後，復甦力道最為強勁，在中國帶動效應及長期成長基本面支撐下，亞洲市場榮景持續可期；健康護理及數位化產業，仍是長期布局重點。此外，全球中小型股(美國除外)與歐洲大型股，在經濟反彈過程中，也有落後補漲的空間，預估將提供更好的收益。債市方面，受到低利率環境影響，債券殖利率已缺乏吸引力，例如美國公債殖利率已降至0.2%，就資產類別而言，花旗建議減少全球固定收益的比重，但新興市場債市與高收益債券由於殖利率較高，市場游資（Hot Money）充沛且較不易受到利率變化影響，可適度增加配置。由於市場擔憂美國大選風險，導致美元進一步疲弱，花旗建議進一步將美元分散配置到歐元或是英鎊。

步入第四季，受到美國總統大選、秋冬疫情可能升溫等不確定因素干擾，曾慶瑞建議，投資策略應聚焦市場趨勢、進行資產配置，留意「兩好、三壞、一出局」的市場局勢，才能掌握投資先機，穩中求勝。

1.兩好：(1)整體經濟基本面改善與企業獲利好轉。(2)各國央行寬鬆貨幣政策與政府的財政刺激措施為經濟復甦提供支撐。就總體經濟環境來看，全球主要經濟體包括美國、中國及歐元區採購經理人指數持續上升，美國9月紐約聯邦準備銀行的製造業調查指數達17.0，超過市場預期，更創下2018年末以來第二高；中國受到發電產業帶動工業生產成長，8月工業生產年增率5.6%，也創下2020年以來新高；美國S&P500指數企業獲利預測，2021年企業EPS年增率預測將達19.5%，顯示在主要經濟體的帶動下，企業基本面也逐漸好轉。

截至目前為止，全球已推出約25兆美元的經濟刺激方案，超過2019年全球經濟產出的五分之一，儘管惠譽信評(Fitch Ratings)預估，全球在第二季推出的財政政策總數占全球GDP的7%，更是金融危機期間總支出的兩倍，預料今年的財政規模可望再提高，寬鬆貨幣挹注市場流動性，更為經濟復甦提供有利支撐。

2.三壞：(1)入冬之後疫情可能更加嚴峻 (2)美中關係緊張 (3)美國總統選舉增添變數。今年這場突如其來公衛危機，全球已經超過3500萬人染疫，100萬人死亡，儘管各國相繼採取防疫措施，疫情並未出現緩和跡象，尤其時序進入秋冬流感好發季節，更為疫情增添變數，至於各國引頸期盼的Covid-19疫苗，陸續進入第三期臨床試驗階段，預計最快明年上半年才能正式推出。

美中貿易戰持續升溫，美中貿易掀起雙方關稅障礙，自4月初美國公布對中關稅清單以來，直到9月18日中國宣布對美600億美元商品課稅5-10%，雙方你來我往，交鋒尚未停歇。美中貿易戰也牽動美國就業市場，從美國失業率走勢分析，永久性失業人數從200萬增加至400多萬人，顯示隨著企業關閉及降低成本等因素影響，許多暫時性失業，轉為永久性失業人口。

此外，11月即將舉行的美國總統大選，也為第四季經濟局勢埋下變數，本次選舉面臨疫情、經濟衰退等因素，加上共和黨及民主黨兩黨政策方向截然不同，增添大選變數。市場預估，越接近總統大選，民調及相關政見，對市場波動性預期都會加劇，因此，在大選底定前市場難免面臨震盪走勢。

3.一出局：川普或拜登有一人會出局。從1952年以來美國總統選舉前後，S&P500表現來看，現任總統連任可強化市場信心，延續之前的施政措施及兌現競選承諾，股市會有較好的表現。若由新候選人接任新總統，受到施政團隊人事更迭及新手上任，短期間股市較容易有波動發生。

(時報資訊)