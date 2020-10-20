台中市府推動大眾運輸路網，台中第一條捷運綠線全長16.71公里、18個車站，其中4站就位於南屯區，吸引許多人口移入；市長盧秀燕20日表示，市府持續打造重大建設，台中捷運綠線歷經11年工期，將於25日由交通部進行履勘，若履勘順利通過，預計年底前就可通車，不僅成為南屯區重大交通建設，也是桃園以南、高雄以北第一條捷運。

台中市府行動市政會議今日移師南屯區公所舉行，盧秀燕向市民報告，她上任以後對各項建設秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，捷運綠線歷經11年工期，將於10月25日接受交通部最後履勘。

交通部25日履勘中捷，若履勘順利通過，預計年底前就可通車，不僅成為南屯區重大交通建設，也是桃園以南、高雄以北第一條捷運。（盧金足攝）

南屯區長林秋萬表示，南屯區擁不僅鄰近高鐵台中站，國道1號有南屯交流道、台74線也在南屯境內設3個交流道，尤其將完工通車的捷運綠線，在南屯境內有水安宮站、文心森林公園站、南屯站、豐樂公園站等4站，南來北往十分便利。

林秋萬說，南屯區目前有17.5萬人口，近10年人口穩定成長，平均每年增加約2000人，但隨交通網絡逐漸發達、未來八期、十三期重劃區中建案陸續開發完成，且境內擁有美食餐廳聚落、大型連鎖商店、公共休閒綠地等，預估未來人口成長將更加快速。

南屯區舊稱「犁頭店街」，在風水學上是一個難得的鯪鯉（穿山甲）穴 ，形成南屯傳承百年的獨特民俗活動「端午節穿木屐躦鯪鯉」，是台中市無形文化之一，未來持續推動，讓穿山甲文創成為台中吉祥物之一。

台中第一條捷運綠線全長16.71公里、18個車站，其中4站就位於南屯區。（盧金足攝）

(中時 )