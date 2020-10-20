台中市葫蘆墩文化中心連續兩年舉辦「原鄉原民葫蘆墩」活動，今年推出原住民歌唱比賽及原住民文創美食部落市集，24日即將熱鬧登場。為慶祝九九重陽節，活動當天60歲以上的台中市民憑證就可免費享用1份原住民烤山豬肉，數量有限送完為止，請及早排隊領取。

「原鄉原民葫蘆墩」活動今日辦理宣傳記者會，由賽德克舞蹈開場，台灣原住民族傳統文化暨領域保護協會創會長林俞妙邀請在場貴賓參與祈願豐收及祝福搗米儀式，並介紹排灣族阿拜米粽、涼拌檳榔心、竹筒飯、刺蔥油雞、獵人小米粽及木鱉子紅龜粿等原民風味美食。

葫蘆墩文化中心主任林長源（右）與林俞妙會長（左）搗小米儀式祈願平安並豐收。（王文吉攝）

林俞妙也是泰雅族市議員朱元宏的夫人，非常熱愛且積極推動原民文化，她表示，因驚豔於原住民與天俱來的好歌喉，特別在今年的原鄉原民活動規畫歌唱比賽，提供族人盡情展現天賦的機會和舞台。24日當天通過預賽的30位青壯年組入選者角逐1至3名寶座，各可獲得15000元、10000元及8000元獎金。

「原鄉原民葫蘆墩」24日活動自上午10時至下午4時，除歌唱比賽外，還有傳統歌舞表演及原民美食、原風文創手作、小農特產等，邀請民眾親臨欣賞歌舞表演、體驗原住民特色文化，參加的民眾於葫蘆墩文化中心粉絲頁按讚，並可獲得限量小禮物。

(中時 )