被網友封為「AV國民女優」的27歲日本女星三上悠亞，近日即將推出新作品並在網路上釋出多張形象照，這次飾演游泳部女顧問的她，在照片中穿上多件女學生所穿的連身泳裝擠出火辣好身材，使得網友忍不住暴動。

三上悠亞過去曾以舊名「鬼頭桃菜」加入少女偶像團體「SKE48Team S」，憑著甜美的臉蛋及清新的氣質吸引粉絲的喜愛。但2015年收到AV片商MUTEKI的邀請後，她便毅然決然的轉換跑道並一連推出多部作品，以凹凸有致的好身材征服粉絲的心表現亮眼，更多次在成人演技大賞中拿下最優秀女優獎，讓她在「暗黑界」占有一席之地。

在 Instagram 查看這則貼文 三上悠亜（@yua_mikami）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 11 日 上午 6:26 張貼

近期再度推出新作品的她，即將在戲中飾演游泳社的女顧問，與學生們上演激烈的愛情動作片。而三上悠亞也在個人社群平台上曬出多張「福利照」，只見她穿著女學生所穿的緊身挖空泳裝，大秀豐滿上圍與S級好身材，其中一張甚至翻起上衣掉出南半球，令粉絲們大噴鼻血。

另外，公開的形象照中同樣以火辣身材撐爆連身吊帶泳衣，吸引網友瘋狂轉發，紛紛留言「買起來」。

(中時新聞網)