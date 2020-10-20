一名台灣籍女子在去年2月與加拿大籍洋男前往高雄遊玩時，在旅館內情不自禁發生性關係，但洋男竟然持攝影機將性愛過程全都錄，當成自己的收藏品觀看。但是兩人分手後，洋男竟然將這段性愛影片PO到全球知名情色網站「Pornhub」上，台女士事後被友人告知後，怒告洋男違反個人資料保護法。台北地方法院判決洋男5月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

根據起訴書記載，受害台籍女子與加拿大籍洋男，在108年間曾交往為男女朋友，但洋男於108年2月間某日，在高雄市某旅館內，與女方發生性關係時，以其所有之攝影機，錄製整個性愛過程，做成個人性生活資料影片。

但是兩人分手後，洋男竟然以帳號「asainXXXX」登入其申請之「pornXXX」網站，將整部性愛片po上網站，事後女方被友人告知自己成為色情網站上性愛片女主角後大怒，立刻提告洋男違反個資法。

法官認為，洋男與告訴人分手後，竟散布其與告訴人於交往期間所拍攝之告訴人性生活影片，且刊登於網路上供不特定之網友點閱，將女性裸體物化供他人品頭論足，侵害女方之人格及隱私權與名譽，

法官也認為，因網路無遠弗屆之特性而大量傳播，甚至無法盡數刪除而造成告訴人無法磨滅之心理創傷，亦對告女方之人際關係影響甚鉅，而洋男於審理時雖坦承犯行，並力求與女方和解而尚具悔意，但其行為嚴重影響告女方之名譽，且雙方因賠償數額差距過大，女方已無意與被告和解，判決洋男5月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

(中時新聞網)