國泰建設、日本三井不動產台日兩大建築業龍頭，首度攜手揮軍住宅市場。雙方將以51％和49％的出資比例，分別合資成立金華置業地產公司、板南置業開發公司，在台南、新北市板橋，合作開發住宅大樓。這也是台日房地產上首度大規模強強聯手的跨國投資住宅案，未來總銷將達300億元。

20日國泰建設董事長張清櫆、三井不動產下町一郎親自主持。

張清櫆表示，「太空人登陸地球時，『我們的一小步就是人類的一大步』已成為經典；現在，人類到太空去旅行，已經不再是一個夢。今天正是見證台日兩家最大地產公司，正式結盟的日子，目前來看也許是台日的一小步，但可能日後會在台灣、或日本，可能會是房地產史上的一大步，未來發展，拭目以待。」

張清櫆表示，兩年前，國泰建設和三井從台北市敦北飯店大樓都更案，開始結盟，雙方開始有進一步合作的想法；接下來，就針對台南和板橋的住宅案，研議合作可行。預期這兩案，將是雙方緊密合作的開始。

張清櫆表示，目前除飯店、住宅合作案之外，只是一個開始，希望未來在飯店、商業不動產，都有進一步合作。目前重點還是在住宅案上，因為兩大案量體非常大，希望把日本最細膩的規劃帶到建案裡面。

國泰建設已創辦56年，但日本三井不動產，不論歷史、業績、資本額，都比國泰建設大很多倍；尤其三井不動產，營業範圍都非常大，從住宅、辦公、商場、複合開發不動產，從開發、銷售到管理，全方位涵蓋，是國泰建設可以好好學習的對象，國建對於未來長期發展願景也是可以發展為不動產開發商，以三井不動產發展那麼多元，應是可以學習交流的機會。

(工商 )