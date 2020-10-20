由勞動基金運用局辦理新制勞退基金暨國民年金保險基金，109年度第1次國外委任投資遴選全球美元公司增值債券型受託機構評選程序結果出爐，5家取得簽約資格的受託機構分別為DWS 資產管理公司（Americas）、Insight資產管理公司（Global）、摩根資產管理公司、PIMCO資產管理公司（Asia）等。

勞動基金運用局表示，上述遴選名單已於19日公告，接下來會與5家資產管理公司簽約，簽完就可以隨時依照市場情況撥款。不過，由於國外還需要認證作業，預估簽約最少需要1月的行政流程。此次新制勞退基金及勞保基金委外代操主要委任「全球美元公司增值債券型」，總金額共計23億美元，其中新制勞退基金預計委任20億美元，共委任5家業者，每家業者委任額度為4億美元；國保基金預計委任3億美元，共委任5家業者，每家額度0.6億美元。合計各家業者委任4.6億美元；另委任期間5年。

(工商 )