基隆市政府挖角台北市長柯文哲市府前發言人林昆鋒接任基隆市政府產業發展處長，20日舉行宣誓典禮，外界質疑是否在為2022鋪路，對此，林右昌表示，政治人物並非都要政治算計，會找林昆鋒加入團隊，是看中他對台灣社會及都市發展的見解，與市府契合。

林右昌指出，這次延攬林昆鋒加入市政團隊，不是看中他的媒體能力，而是他對於台灣社會及都市發展的獨特看法及見解、具高敏銳度，能讓政府更體會民情、了解社會脈動，在基隆蛻變時，需要加入新的正向能量，林右昌說，在和林昆鋒的對談過程中，兩人都認為政治工作不是短線操作，要務實、有歷史使命。

基隆市政府挖角台北市長柯文哲市府前發言人林昆鋒接任基隆市政府產業發展處長，20日舉行宣誓典禮。（陳彩玲攝）

林右昌強調，執政者在短時間內應該要讓市民國人看到施政成果，但是長遠的目標是永不偏移，這點他與林昆鋒有很高的共識，希望他加入市府團隊之後，一起向前走，此外，林右昌說，5年多前至今，局處首長的穩定度很高，不需要特別溝通協調，大家都有共同的價值跟理念，更容易發揮團體力量。

會後，媒體聯訪時提及，延攬林昆鋒是否是選北市長的起手式，林右昌說，政治人物確實要思考政治，但不是什麼事都要做政治算計，他再次強調，未來北市長要有超越台北市的格局，北北基桃一起合作、不分彼此。

(中時 )