遊戲橘子（6180）20日為旗下新遊戲《月光雕刻師》舉辦上市記者會，橘子營運長簡志浩表示，《月光雕刻師》將正式在10月29日中午12點在台港澳雙平台正式上線，同時也將在遊戲粉絲團推出《月光雕刻師》漫畫，強化IP力道。預期該遊戲上線後，將為遊戲橘子第四季營運帶來新的動能。

《月光雕刻師》為橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國知名小說IP同名手遊，該遊戲2019年在韓國推出時，預先登錄人數高達320萬人，上線首日即吸引百萬名玩家登入，也讓遊戲順利登上雙平台榜第一名。簡志浩表示，台灣是該遊戲出海後的海外第一站市場，遊戲內容也加入許多台灣本地化的元素，包括台灣美食、台灣黑熊、梅花鹿等，期望吸引台灣玩家更多參與。

簡志浩表示，《月光雕刻師》為韓國知名小說改編，該小說連載13年，擁有500萬讀者，遊戲以沙盒式的開放世界觀為主要背景，與一般的RPG遊戲不盡相同。為讓台灣玩家更熟悉IP，遊戲上線後，《月光雕刻師》粉絲團也將同步刊載漫畫。

橘子9月營收達7.3億元，年減12.5％，主要是因去年同期有新遊戲上市及遊戲改版活動，而本月並無大型行銷活動。累計1～9月營收達新台幣83.1億元，年增13.9％。

展望10月，除了《月光雕刻師》月底將上市以外，《天堂M》也於10月推出新職業「狂戰士」，促進玩家回流，將為第四季營運帶來全新貢獻。

(工商 )