為協助機車行升級轉型，經濟部結合產業界力量，去年辦理全台18場說明會與114班基礎課程，吸引3,757家機車行熱烈響應。今年擴大續辦第一階段課程，補助第二階段技能培訓，持續協助機車行提升專業技能。想要裝潢店面、購買設備或投資加盟，有融資貸款需求的機車行，政府也推出優惠貸款方案，利息最高僅1.595%，全力協助機車行軟硬體升級轉型！

經濟部工業局指出，第一階段課程由經濟部與光陽、三陽、山葉、睿能、中華、台鈴、摩特動力、宏佳騰等8大機車廠聯手，已開辦114班，輔導全台3,757家機車行，除了能夠免費上課之外，完訓還頒發由經濟部、勞動部、行政院環境保護署三部署認證的結訓證書。

值得注意的是，今年經濟部為協助更多的機車行能夠順利的升級轉型，提供1,000個名額續辦第一階段課程。

工業局說，近年來電動機車市占率漸增，為把關國人行車安全，擴大電動機車保修服務能量，由 8大機車廠、東南科大與嘉義市機車商會推出2～8天的維修實作與經營管理課程後，由經濟部、勞動部、行政院環境保護署、車輛公會及專家學者共同審查。

另外想要升級轉型的機車行，如果有加盟投資金、購買機器設備或店面改造裝潢等投資需求，經濟部「中小企業加速投資行動方案」推出機車行優惠貸款，利息最高僅1.595%，投資總金額最多可達600萬。

(工商 )