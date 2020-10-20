知情人士透露，因新冠肺炎疫情拖累經濟復甦，日本央行料將在下周舉行利率會議時下修本財政年度的成長與通膨預測。

惟消息人士表示，在日本央行料將維持其經濟將溫和回升的假設下，任何這樣的調降動作，都不太可能導致貨幣激勵政策立即擴大。

另有消息人士在談及本財年的成長預測時表示，「與3個月前相比有所減弱。」另外兩名消息來源亦也對此看法表示贊同。

消息人士表示，日本央行將下修經濟成長預測，主要因是4至6月的經濟下滑幅度超出預期，以及夏季期間的消費疲軟。

另一位消息人士表示，經濟「面臨下行風險」，並表示服務業支出疲弱，以及資本支出將進一步縮減的前景，使經濟展望蒙上陰影。

在最近於7月提出的預測中，日本央行預估本財年（截至2021年3月底）日本經濟將萎縮4.7%，較路透社本月調查所預測的下滑6%樂觀一些。

在日本央行7月發布經濟預測後，該國政府將第二季國內生產毛額（GDP）季減年率由8月公布的27.8%下修為28.1%，創下戰後最嚴重的衰退。

消息人士並表示，由九人組成的決策委員會亦可能略微下修本財年的通膨預測，主要受到政府為國內旅行提供折扣的活動影響。目前日本央行預估本財年核心消費者價格將下跌0.5%。

市場普遍預期日本央行將在10月28日、29日的利率會議上維持貨幣政策不變，屆時還將發布每季一次的成長與通膨預測。消息人士表示，委員會不太可能對接下來兩個年度（截至2022年3月與截至2023年3月）的成長與通膨預測做出重大改變。

(時報資訊)