台中市府打造銀髮宜居城！市長盧秀燕上任後恢復老人健保補助，29萬名長者受益，布建411處社區關懷據點、1403處長照據點及全台首家「年輕型失智據點」等政策，專案長照服務超過3萬5000人次。盧秀燕20日加碼利多，長者領取重陽敬老金，選擇帳戶匯款，轉帳手續費由市府全額負擔。

盧秀燕表示，台中市不只重陽節送禮金，100歲以上長者，每個月都會送給6000元禮金，目前到9月統計，全市有199人超過100歲，都可以享受這個福利，此外，可領取重陽敬老金的長輩中，有8萬多人選擇「匯款」領取，以前轉帳手續費由長輩自行負擔，今年將由市府吸收，節省人力，也避免長輩舟車勞頓。

盧秀燕今天在市政會議表示，台中市編列重陽節39萬禮金

，去年有8萬4000多人申請匯款，本來匯款需支付10元到30元手續費，依使用者付費，從重陽敬老禮金扣除手續費，但今年市府匯款手續費全部吸收，讓長者領歡喜也更平等，也鼓勵大家多採取匯款。

此外，台中市100歲以上的長者，不僅重陽節，只要100歲以上的長者，每個月都贈送6000元，目前全市可以享受每月6000元禮金的人瑞有199人，希望他們長壽快樂。

市府今日於南屯區公所舉辦市政會議，由市府社會局長彭懷真、衛生局長曾梓展進行「關懷長者樂齡生活、打造銀髮幸福移居城」專案報告，如全國最多411處的社區關懷據點、1403處的長照據點及全台首家「年輕型失智據點」等政策，都是高齡友善城市的最好象徵。

彭懷真說，台中雖是六都中老人比例第二低的年輕都市，但老年人口成長迅速，6年內便增加10萬人，市府規畫「銀髮宜居」城市，創造長者在地安心生活的環境。

台中市社會局長彭懷真說，台中市老年人口成長迅速，6年內便增加10萬人，市府規畫「銀髮宜居」城市，創造長者在地安心生活的環境。（盧金足攝）

台中市恢復老人健保補助，共29萬名長者受益，布建全台最密集的411處社區照顧關懷據點，透過共餐、開心農場、點心手工製作等活動，讓老人走出戶外，在社區樂齡老化。

市府打造不老夢想館，以商店、餐廳、咖啡廳方式，讓長輩擔任導覽和服務人員，提供銀髮就業機會，實現銀髮生產力。

曾梓展表示，台中市擁有全國最多1403處的長照服務據點

，以專案管理方式提供長者長照服務，服務人數超過3萬5000人次，市府更首創長照即時通APP，讓家人即時掌握長輩健康與服務情形，安心出外工作。

台中配合中央政策提供65歲以上老人一年一次的健康檢查服務，加碼長者額外胸部X光、心電圖及衰弱等檢查項目，提供到宅心理諮詢服務。

盧秀燕強調，市府透過數據分析，滾動調整資源與預算配置，如敬老愛心卡搭乘計程車，原先單趟可扣點1000元，但額度過高使預算迅速用盡，她上任後滾動調整為扣點50元。

財政已逐漸改善，市府預計明年起將敬老卡搭計程車的單趟次抵扣金額，由50元調高至85元起跳價，市府已編列7.6億元預算，將全力爭取議會支持，通過後明年就可實施。

今年市府已編列約8億400萬元經費，作為長輩重陽敬老金，全市約有39萬多名長者可領到；另針對100歲以上的長輩，提供每個月6000元敬老金，計有199人受惠。

(中時 )