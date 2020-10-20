42歲藝人孫協志4年前重拾外景節目主持棒，便卯足全力開玩各種遊戲關卡，最近他進棚錄影，自願「人肉示範」衝浪機，未料機器加速運轉，他失去重心摔出去，又被麥克風砸傷頭。

孫協志與5566團員王仁甫攜手主持民視《幸福保衛戰》，節目中有許多高難度的挑戰關卡，本周是衝浪機，必須站在上面維持平衡，秒數多的勝利。孫協志自信地說是玩遊戲關卡出身，不畏困難率先自願當示範者，由於機台會仿效衝浪的效果，左右不停地旋轉，他的身體跟著搖搖晃晃，直呼：「頭暈！」但下半身依舊穩穩地站在板上。

未料機器開始加速旋轉，孫協志撐不住，一個不小心就摔到墊子上，本來想說沒大礙，誰知道夾在身上的迷你麥克風鬆脫當場噴飛，恰好落在他的頭「自砸」受傷，王仁甫見狀立刻上前關心傷勢，還幫孫協志冰敷頭部，但不忘虧他：「主持20年，被迷你麥克風砸到頭的你是第一位，挑戰遊戲『自砸』頭也太厲害了！」

孫協志摔傷頭，王仁甫幫忙冰敷。（圖／民視提供）

孫協志與王仁甫搭檔主持民視新節目《幸福保衛戰》，孫協志近日受訪表示等待這個機會已久，也談到主持一路走來的轉變，從多年前的《少年兵團》、《少年特攻隊》，他都秉持著敢玩敢衝的角色，長期下來累積不少傷，右手小拇指縫過6針、手肘磨掉大塊皮、手腕軟骨破裂、腳踝扭傷等，「可怕的是，這些傷好像都好不了，因為外景也要跑」。

(中時新聞網)