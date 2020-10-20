高雄輕軌何時復工引發爭議，綠營抨擊國民黨阻擋交通建設，但民進黨議員李喬如20日質詢，針對捷運局研擬興建的旗津輕軌表達明確反對，強調「輕軌二階都處理得七零八落了」、「我對你們輕軌沒信心」、「輕軌不是解決交通混亂的最佳方案」，更坦言輕軌爭議讓在地議員陷入困境。

前高雄市長韓國瑜任內暫停輕軌二階工程，要求與地方民眾先妥善溝通，陳其邁上任後力求恢復，捷運局原本規畫3個月內檢討復工，昨日改口縮短為3周內。

然而，李喬如20日上午針對輕軌延伸至旗津質詢捷運局時表示，依照捷運局給議會的業務報告書所描述，高雄環狀輕軌總長22.1公里、建設經費165億元，但旗津輕軌長度7.5公里，經費卻需要264.5億元，比環狀輕軌總經費多了將近1／2。

「我私下探詢，你們捷運局好像真的想要蠻幹下去了！」李喬如說，旗津居民等了20年，中央、地方政府都沒蓋單獨的過港隧道，自小客車得和貨櫃車爭道，非常危險，結果現在竟然規畫僅供輕軌通行的過港隧道。

李喬如指出，輕軌規畫走旗津海波堤，可能影響居民休閒空間，且挖地下過港到哈瑪星捷運站，必須挖得很深，非常擔心旗津房子被工程震倒，況且「輕軌只為了運輸觀光客，旗津人根本不會搭輕軌上下班，會遲到啦！」

她認為，旗津是非常美還未雕琢完成的寶石，真正需要的是政府將公有土地釋放出來，民間閒置的土地也要有人去溝通，釋放出來做立體停車場，「264億不必浪費，只要拿其中50億結合工務、都發、觀光部門做好南旗津規畫、拉高觀光水平，才是旗津人的需要」。

李喬如毫不諱言，捷運局想得都很天真、異想天開，認為交通混亂就蓋輕軌，但「第二階段就搞得七零八落」、「我對你們的輕軌沒有信心啦」、「如果輕軌好，鼓山民眾不會跟你們打仗打得那麼嚴重」，更坦言「輕軌讓我們議員陷入困境」。

捷運局長吳義隆答詢表示，輕軌延伸至旗津只是研究階段，並沒有報至中央，因為目前財務無法達到交通部的標準，未來會從李議員的建議中去調整，先發展旗津觀光，再來做運輸。

(中時 )