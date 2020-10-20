樂生院民日前赴監院陳情，要蘇揆摸心肝，落實保障院民續住與安養權利。監察院內政及族群委員會今天通過監委王幼玲調查報告，指衛福部及樂生療養院的分級照護標準，未能滿足院民日常生活需要，應提供充足且符合院民實際需要的照護資源及支持服務，導入長照2.0及個人助理的資源。

依據《漢生病病患人權保障及補償條例》規定，國家應保障漢生病病患的終身治療及安養權益，樂生療養院執行院民安養任務，應由公務預算補助相關照顧人事費用。

監委王幼玲表示，衛福部2012年同意補助樂生療養院專職公費照服員25人，2019年再增加為27人，但該院實際僅聘僱20至24人，並未聘足。長照2.0實施後，國內照服員薪資提高，該院於2017年、2018年撥用醫療基金分別支付699萬、735萬元的人事費。

王幼玲指出，顯見衛福部補助金額的計算標準，未與時俱進予以調整，影響醫院營運及員工士氣，有欠合理，應予檢討改進。

王幼玲說，樂生療養院雖然已訂定院民照護分級辦法，評估院民特殊身心狀況，並聘請24名照服員提供照顧服務，但截至目前，漢生院民95人，平均年齡逾80歲，照服員很難同時照顧到不同區域的院民，樂生療養院應研議協助院民申請及運用長照2.0服務或身心障礙個人助理支持的資源。

調查報告提到，樂生療養院對於院民提出院區內夜間緊急安全鈴年久失修、不瞭解自己於照護標準分級評估的失能等級等意見，多已進行處理，但處理結果仍與部分院民的主張有所落差。

另外，樂生園區整體發展計畫的規劃過程耗時，擬執行的「懸空陸橋」工程屢成為公民團體抗爭標的，衛福部及樂生療養院對相關意見或爭議的回應說明，溝通未達效果，應妥善處理，並強化與院民的溝通及與公益團體的對話，提供院民實質參與計畫方案討論的機會，回應院民主張，儘速解決爭議。

(中時 )