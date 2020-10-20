我國駐斐濟代表處於10月8日舉辦國慶酒會時，遭2名大陸外交人員試圖闖入，並打傷外館人員。外交部今天透過新聞稿表示，我國駐館已正式向斐國警政署備案，完成提告前的必要程序。我方雖尚未提告，但如果中方續有任何對我方不利舉措，或持續散布不實訊息，我方絕不妥協，必將追究到底。

斐濟警政發言人奈索羅（Ana Naisoro）19日證實，收到中國大使館報案，駐斐濟台北商務辦事處一名員工對其動粗，目前全案正在調查中。惟據了解，陸方已經撤告。

外交部重申，本案自始，我方即向斐濟警政署完整說明案發經過並要求處理，同時向斐濟外交部提出節略，對中方舉措表達嚴正抗議，並要求斐方秉公處理。

外交部強調，對於中方滋擾我駐館活動引發國際爭議，斐濟外交部積極介入妥處，對於斐國外交部公正處理本次爭議事件，確保我駐館的權益，外交部表示尊重。對斐政府承諾將派員協助我國駐館後續公開活動，避免再度發生滋擾，外交部表示感謝。

外交部指出，我國駐斐濟代表處面對情勢相對艱辛，然而我前線外交人員將以最妥善方式，持續堅守外交崗位，維護國家尊嚴。外交部也將繼續作為我駐外同仁的後盾，捍衛國家利益。

外交部發言人歐江安今天早上在例行記者會上表示，駐斐濟代表處已經「完成報案手續」，我方已經嚴正向斐濟表達我國立場，外交部會堅定站在維護我國尊嚴與保護同仁人身安全的立場討回公道。

歐江安解釋，所謂的「完成報案手續」，是指從入案到提供所有資料到資料完備登錄進電腦。至於是否代表提出告訴？歐江安強調，報案手續只是眾多司法程序第一步，她並沒有說進入提告程序。

(中時 )