巴西一名婦女於日前，赴銀行本打算替92歲的同居男友領取退休金，不料，卻遭行員阻止表示「須本人領取」，無奈之下她只好折返回家，不久後，她便推著輪椅拉爾西奧出現在銀行，便表示「我把他帶來了」，行員驚覺有異並報警處理，警消到場後，才發現拉爾西奧已身亡多日。

據綜合外媒報導，位於巴西聖保羅州（Sao Paulo），一名婦女約瑟法（Josefa de Souza Mathias）於本月2日至坎皮納斯市（Campinas）一間銀行，她向行員表示欲替92歲同居男友拉爾西奧（Laercio Della Colleta）領取退休金，但行員表示，基於安全考量及其規定等因素，只限本人前去領取，約瑟法當下就離去，行員也無多想。

不久後，約瑟法卻推著輪椅再次現身銀行，只見輪椅上坐著她口中的男友拉爾西奧，她向行員表示：「他年紀大了，身體不好，我已經把他帶來了，希望能獲准。」行員一見，驚覺有異，便機警報處理，警方到場後，便發現拉爾西奧雙腿異常腫脹，身體也相當冰冷，且已死亡多時，警方立刻將約瑟法逮捕。

約瑟法向警方供稱「與男友拉爾西奧相戀逾10年，他離去的當天早上，兩人還討論過退休金事宜，是拉爾西奧同意她代領。」警方事後對拉爾西奧進行驗屍，根據報告研判，抵銀行前已逝去近12時，同時對約瑟法的說詞產生懷疑，並以涉嫌盜領退休金，目前約瑟法也被以詐欺、毀壞屍體等罪名起訴，兩人究竟是否為伴侶關係，仍在調查中。

(中時新聞網)