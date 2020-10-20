台南科學園區台積電18廠20日中午傳出工安意外，2名20多歲男性工作人員不慎被TMAH（氫氧化四甲銨）噴濺到，1人手掌受傷，1人手腕及臉部受傷，經緊急送往永康奇美醫院治療，經檢查並無大礙。

台南市消防局表示，中午12點31分獲報，安定區北園二路8號台積電18廠有工人被強鹼灼傷，勤務中心先請台積電健康中心人員初步處理及除汙後，消防局救援人員至現場使用敵腐靈清洗後將患者送醫。

兩名傷者為台積電外包廠商員工，在進行廢液管線工程時，不慎被沾染2.38％TMAH的手套碰到臉部，23歲戴男左手腕及右側臉部被噴濺，24歲陳男右手手掌受傷，兩人意識清楚，送醫後留院觀察4～6小時，如無問題即可離院。

南科管理局表示，意外發生後工安人員立即進行勞檢，意外不致影響工作場所安全，無需停工，產線運作不受影響。工安組表示，所有使用TMAH的機台旁一定要配置敵腐靈，意外發生1分鐘內馬上用敵腐靈清洗，再送醫院救治。

台積電18廠13日才有2名工人遭鋼筋重物壓傷，1人住院觀察；19日也有一名人被機台壓傷，右大腿封閉性骨折；南科管理局表示，雖然台積電已是園區工安檢查最密集的廠，有鑑於近日意外頻傳，往後會再加強檢查強度及頻率。

南科管理局表示，台積電18廠興建工程每天出工人數約4000多人，今年出工人數超過80萬人次，職業災害千人率為1.5，遠低於全國的2.5，為維護受傷勞工之職災補償、賠償權益，管理局持續調查事故發生原因，避免意外再度發生。

南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷

(中時 )