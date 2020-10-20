美國國務院駐廣州領事館安全工程人員倫齊（Mark Lenzi）談在陸遭受神秘攻擊

神秘怪聲在夜晚傳出，像彈珠掉落地面般聲聲入耳。美國駐廣州領事館安全工程人員倫齊（Mark Lenzi）和妻子頭昏眼花、頭疼，並有睡眠問題，而他們的孩子睡醒時則流著鼻血。

據《紐約時報》（The New York Times）19日報導，倫齊一家當時以為，這可能是廣州的霧霾所致。然而，空污卻無法解釋他突然喪失記憶，甚至連工具的名字都不記得。

2018年時，超過12名在中國大陸的美國官員與家屬說，他們聽到奇怪的聲明，並出現種種症狀。結果不只在中國大陸，還有好幾國都出現這外交神秘事件，引發有關秘密高科技武器和外國攻擊的推測。

不過，最大的問題之一，仍在於川普政府官員究竟信不信，這些駐大陸官員經歷了2016和2017年時，駐古巴使館的外交和情報人員都曾出現的「哈瓦那症候群」（Havana Syndrome）。在這兩個國家，美方人員都曾聽到怪聲，接著出現頭疼、昏眩，視線模糊與記憶喪失的症狀。

然而，華府處置的方式卻截然不同。紐時的調查發現，負責監督相關事件的國務院不顧診斷，並扣住基本情資，沒提交國會，提出不一致的評估。

在古巴的案例中，川普政府從使館撤回多數人員，並發出旅遊警告，甚至說美國外交人員遭受針對性攻擊。此外，美國總統川普還從華府驅逐了15名古巴外交人員，同時展開獨立調查。

然而，川普政府卻對北京採取較軟的態度，2018年5月時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）告訴國會，其中一名美國官員的醫療細節顯示，相關症狀和駐古巴人員的病狀如出一轍。可是不久國務院就讓步了，說在中國大陸發生的只是「健康偶發事件」。部分官員和他們的律師說，駐古巴的美國官員可以請公假復健，而在中國大陸的人員最初卻必須請病假和無薪假。此外，美國國務院也沒有針對在大陸的事件展開調查。

(中時新聞網)