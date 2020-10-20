陳奕迅（Eason）近日推出粵語新歌〈致明日的舞〉，受到新冠肺炎疫情影響無法來台宣傳，Eason特別透過視訊接受台灣媒體訪問，除了表達對台灣美食的思念，他暖心為歌迷打氣：「我真的很想念台灣的朋友，保持健康、保持你的活力，等到我來台灣開演唱會，一次完全地放射出來！」聊起居家防疫，Eason幽默表示，這段時間正好調解家中2隻母狗的紛爭，「牠們偶爾會有一些激烈對話，花時間了解牠們為什麼會互咬？現在牠們變好朋友，每天都在親嘴」。

過去長年忙於工作的他，疫情發生後待在家的時間變多，也和女兒有更深入的相處，「她16歲是個有很多疑問的年紀，其實我也是、我也很多疑問，我們就互相問」；他7月曾辦線上演唱會，募款幫助在疫情期間停工沒收入的演藝圈同業，當時募得500萬港幣、發放善款給600多人紓困，陳奕迅表示：「雖然不是很多，但希望他們感受到有人關心，我也賺到演出機會。」其實他也因疫情停工許久，「幸好我不是花很多錢的人，還有一點點剩來過活，但我真的好久沒有收入了，但還行、還可以」。

最近一次工作是日前替速食店拍攝廣告，但Eason最想要的是現場演唱，坦言前陣子有詢問可否來台辦演唱會，「有問但還沒回覆，可能要考量比較多的因素，去台灣要隔離14天，但我會想14天夠嗎？還是會恐懼，人與人之間要接觸的話還是多小心。」加上演唱會製作成本、票房等考量，不排除可能要等到疫苗問世，疫情穩定後才能安排，「我是勇於面對現實的一個人、很實際的一個人，總有一天一定會呈現給大家看（演唱會）」。

Eason有感於疫情期間各地氣氛低迷，此次推出鼓舞人心的〈致明日的舞〉，希望藉由歌詞，讓大家明白無論發生什麼事，自己不是一個人獨自面對，他貼心地說：「人難免都會有受傷、低潮，沮喪或失落的時候可以聽聽我的新歌，雖然是粵語但歌的感覺可以讓你放輕鬆，不用繃得太緊，吸口氣再好好的（過生活）。」〈致明日的舞〉MV將於23日下午6點推出。

Eason日前透過視訊接受台灣媒體訪問。（環球提供）

(中時 )