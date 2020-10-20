台南美食節今在高雄巨蛋登場。（柯宗緯攝）

台南市長黃偉哲（中）侵門踏戶到港都，要跟邁邁PK肉燥飯。（柯宗緯攝）

南高屏首長點燃肉燥飯之戰！台南市長黃偉哲今（20）日「侵門踏戶」到高雄漢神巨蛋舉辦「食全食美」台南美食展，他笑說，肉燥飯只是台南許多美食中的一環，台南跟高雄親兄弟也要明算帳，還邊淋肉燥醬汁，邊嗆高雄市長陳其邁「聞到香味沒有？」

黃偉哲表示，肉燥飯只是台南許多美食中的一環，今參展廠商都是台南美食精英，台南作為美食之都不是浪得虛名，歡迎各位好朋友一起來。

話鋒一轉，他提到，台南跟高雄雖像兄弟一樣的城市，但說到美食，親兄弟也要明算帳，陳其邁說要舉辦肉燥飯比賽，「我們台南欣然同意參與，也歡迎潘孟安縣長，甚至於很奇怪的嘉義雞肉飯也要來」。

黃偉哲也介紹頗負盛名的度小月祖傳肉燥、吳家牛肉燥，當場捲袖淋肉燥，香味四溢。這畫面也不禁令人想起，前幾天陳其邁到鳳山吃肉燥飯，同樣也學習並示範如何料理，兩人互相較勁，煙硝味十足。

不過，針對如何因應萊豬？黃偉哲直言，這部分很重要，明年1月1日開放美國含有萊克多巴胺豬肉，台南超前部署，包括針對散裝工廠、生產源頭嚴格把關，以及無限量提供萊克多巴安試劑，另也會抽查工廠、餐廳、國中小團膳、營養午餐、工廠伙食等。

黃偉哲重申，「我們台南拒絕外國豬肉」，民眾用本產豬肉，不用擔心吃到萊克多巴胺豬肉，台灣豬肉比外國豬肉好吃。因為2012年開放美豬來後，消費者市場決定一切，消費者已經用嘴巴投票了，美豬消費量當初2萬3000噸，現在1年1萬噸左右，對於萊克多胺沒在怕。

今年「2020台南美食節 台南樂吃GO」活動10月20至27日在漢神巨蛋8樓登場，今年是第4年與台南市攜手合辦，匯集29家台南經典小吃、伴手禮等優質店家共同參與。

(中時 )