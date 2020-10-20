一名女網友日前在浴室門板上發現一坨「白色卵狀物」，但實在看不出來是什麼東西，而且她已試圖用水沖掉多次，沒多久竟又不斷冒出，由於看起來超噁，令她崩潰，於是拍照PO網求解，照片曝光後，引起網友熱烈討論。

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這名女網友在臉書社團《爆系知識家》PO照發文詢問「有人知道這是什麼嗎？稍早問過除蟲公司，不是白蟻卵，在浴室的門上（外側），有點像泡泡，沖掉之後過一下子就又冒出來，是黴菌嗎？還是...？該怎麼處理？」。

照片曝光後，網友紛紛回應「木材被菌絲深深札根了」、「第一次看到門會長奇怪泡泡」、「門是木頭的話高機率是蟲卵」、「這扇門是清朝的嗎」、「天蠶」、「稀飯？」、「舔看看」。有網友用關鍵字「木門」、「潮濕」搜尋後，得到「非寄生瘧原蟲黏菌」的圖片，與原PO貼出的照片最相似，通常出現在雨後的樹皮上。

此外，網友也熱心提供解決方法，「噴殺蟲劑看看，感覺就是蟲類的東西」、「用打火機燒燒看」、「試試看沖乾淨後，噴上漂白水」；還有網友推測，可能是門板噴膠不均勻，使得沾黏強度下降，或PVC膜、吸塑機內加熱管出問題，造成溫度不均、局部起泡，建議把門版換掉。

(中時新聞網)