熊貓外送員（中）送回飛失的鸚鵡，失主（右）十分感激外送員伸出援手。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

台中1隻黃羽玄鳳鸚鵡日前自行開啟鳥籠閘門逃家，飛出家門後不慎撞上屋簷，墜落熊貓外送員機車，被外送員拾獲並載走。警方接獲鳥主人報案，立即查訪鄰居，並循線聯絡外送員，1小時後順利尋獲飛失的鸚鵡，人鳥開心團圓。

豐原分局頂街所警員顏民鈞、黃祥豪17日晚間6時許接獲邱婦報案指出，其飼養的「小白」黃羽玄鳳鸚鵡患有憂鬱症，自行用鳥喙開啟鳥籠門閘，飛出籠外後即撞上屋簷，飛失後掉落於熊貓外送員機車，請警方協尋。

員警查訪附近住戶，鄰居表示，目擊鸚鵡掉落於機車上後，眼見外送員輕輕將鸚鵡捧在手上，用外套包覆住鸚鵡小巧身軀後騎車離去，並記下外送員的車牌號碼。

警方使用車籍系統去電聯絡，該名熊貓外送員表示外送完準備離開時，發現鳥兒掉落於機車上，因無法得知飼主，故先照顧鸚鵡，並找來紙箱暫時安置，後續再協尋主人。

經警方通知後，外送員立即將鸚鵡送至頂街所與失主團聚，邱婦頻頻向警方表達謝意，十分感激熱心熊貓外送員對飛失的愛鳥伸出援手。

頂街派出所長廖俊賔表示，警察以同理心幫助民眾，往後也會繼續秉持熱情為民服務的態度，也期待民眾發揮愛心，發揮警民合作之效，使這個社會更加溫暖。

(中時 )