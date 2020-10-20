國民黨前主席朱立倫辦公室今舉辦「美國戴維森學院──任雪麗教授（Prof. Shelley Rigger）青年討論會：美中台關係暨美國總統大選」視訊會議。朱立倫會後接受聯訪表示，美方學者建議台灣別在美國大選中選邊站，否則接下來台灣會非常危險；他認為，台灣在美中對抗的議題中，應一切以台灣優先、重視兩岸和平為最重要立場；至於犧牲民眾的健康開放萊豬，民進黨在接下來的BTA會失去很大的籌碼，不知道要拿什麼繼續換下去。

針對美方對於台灣當前局勢的建議，朱立倫說，美國學者希望在接下來的美國大選當中，台灣不要選邊站，因為綠營最近的操作太明顯，對於未來的台美關係、兩岸安全，台灣應採取兩黨平衡，否則對台灣非常不利，「我相信蔡總統也知道，如果台灣選邊站，在接下來的選舉中是非常危險的。」

朱立倫接受聯訪。(朱立倫辦公室提供)

他表示，蔡政府在美豬的操作上已非常明顯，美國大選在兩周後要投票，美豬議題等於是台灣主動在美國選舉中扮演一定角色，但在美中對抗的議題中，台灣應該保持自己的立場，一切以台灣優先、重視兩岸和平為最重要的立場。

朱立倫指出，蔡政府選邊站最明顯的例子，就是在美國大選期間開放萊豬，綠營支持者在很多立場上都很強力地支持現任政府。當然很感謝美國總統川普對台灣的支持，但畢竟台灣對拜登及民主黨也要保持密切關係，強力的選邊站對台美關係不一定有利。他個人就保持中立、客觀的立場，未來不管哪一黨當選，我方都要持續保持台美親密的關係，這對國家安全和經貿關係都非常重要。

朱立倫也提醒民進黨政府，美國在經貿關係是很務實的，今天政府犧牲台灣民眾的健康接受萊豬，導致接下來的BTA也會失去很大的籌碼，不知道要用什麼東西繼續換下去，畢竟貿易談判就是如此。「蔡總統跟行政院長蘇貞昌不是號稱很會談判嗎？但我非常訝異他們這次談判的策略很奇怪。」

媒體詢問，美國貿易代表賴海哲的態度近日從「批中」變「親中」，是否為台美經貿談判可能失去籌碼？朱立倫說，有這樣的趨勢，所以我們要堅持自己的立場。今天最現實的立場是貿易談判一定是 give and take，台灣不可能毫無條件失去了自己的談判籌碼，接下來真正碰到美國貿易代表處提出來的條件，絕對遠超過我們現在要付出的。

對此國民黨上午公布最新民調，有五成民眾認為台灣能在台美關係上獲得實質幫助比較悲觀。朱立倫表示，他們在會中討論到，到底台灣要多依賴美國？這部分美方學者也都認為美國未來會持續模糊性戰略或戰略性模糊，所以絕對不要把台灣未來的安全依賴在某個特定的政府或是特定的總統，應自立自強，從堅持台灣安全和兩岸和平的角度出發。

朱立倫也說，蔡政府還是要從民意的角度出發，也許從行政部門的角度因碰到一些談判壓力而鬆綁，但今天不是國民黨反對瘦肉精，是民眾反對瘦肉精，這個立場是不變的；蔡政府也要思考一件事，這樣開放換到什麼，從第一天他就說了，如果沒有換到什麼，民眾更無法接受。

(中時 )