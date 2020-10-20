投資人擔心全球新冠肺炎疫情反彈將阻礙燃油需求復甦，以及利比亞擴產加劇了供過於求的局勢，周二原油價格連跌第4天。

Vanda Insights能源分析師Vandana Hari表示：「石油市場再度烏雲密布」。稍早前美國期油下跌0.6%，報每桶40.57美元。布蘭特期油跌0.8%，報每桶42.30美元。

據路透社統計，全球新型冠狀病毒確診病例已在周一突破4000萬大關，近來歐洲和北美疫情急升，已經引發新的防疫措施。該分析師表示，需求面已經疲軟，沙烏地阿拉伯與俄羅斯未暗示他們將重新考慮明年OPEC+提高產量的計畫，亦使周一供應面的氣氛受到打擊。

由於對疫情急升的擔憂加劇，周一石油輸出國組織與其減產盟國OPEC+在部長級會議上承諾將支持石油市場。目前OPEC+將堅守直到12月每日產量減少770萬桶的協議，之後將於明年1月將減產規模縮減至每日580萬桶。不過數位產油國的消息人士透露，如有必要，自1月起提高產量的計畫也可能逆轉。

(時報資訊)