5G、人工智慧（AI）等新興應用需求對ABF載板需求續增，使ABF載板持續供不應求情況，使ABF載板雙雄欣興(3037)及南電(8076)近期再獲外資及投顧法人青睞，今（20）日股價震盪走高，午盤在買盤敲進下漲勢擴大，終場雙雙收於最高點。

欣興終場上漲2.92％、收於88元，收盤價創近2個月高點。三大法人近期持續偏多操作，上周買超2612張、昨（19）日續買超3351張。南電終場上漲2.77％、收於130元，收盤價亦創近1個月高點。三大法人上周買超724張，昨日買超達2226張。

欣興未受子公司昆山鼎鑫火災影響，9月自結合併營收達79.24億元，月增5.98％、年增1.88％，改寫歷史次高。帶動第三季合併營收達230.38億元，季增6.12％、年增0.39％，刷新歷史新高。累計前三季合併營收653.16億元、年增8.93％，續創同期新高。

南電9月自結合併營收34.91億元，雖月減3.98％、仍年增達20.23％，為近9年同期高點。帶動第三季合併營收達105.05億元，季增15.4％、年增24.63％，創近9年高點。累計前三季合併營收275.26億元、年增23.33％，改寫同期第3高。

IC載板族群受華為遭美禁令衝擊，先前股價陷入整理，近期再獲外資及投顧法人青睞，認為5G、AI、物聯網（IoT）、高速運算（HPC）等需求對載板層數及面積增加，使得ABF載板供給缺口進一步擴大，有助於ABF載板貢獻較多的欣興及南電營運後市。

目前市場預期，ABF載板供不應求情況至少將延續至2022年，有助於欣興及南電的ABF載板平均單價（ASP）成長。同時，5G智慧型手機的天線封裝（AiP）及系統級封裝（SiP）應用，亦將使用更多的BT載板，市場需求增加亦對載板業者增添營運成長動力。

(時報資訊)