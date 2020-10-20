台股人氣回升準備再戰萬三，開盤遭美股來亂。受到市場憂激勵案未能達協議，美股大跌，台股指數開低18.35點、為12889.99點，退出12900關，蘋概三帥僅台積電(2330)開低，大立光(3008)、鴻海(2317)仍開高，但隨著激勵案協商現曙光，美股期貨走高，台股也跟著一度翻紅，指數隨著美股上上下下。集中市場忐忑，櫃買市場崛起搶戲，生醫族群的易威（1799）、中天（4128），以及半導體的金麗科(3228)、鑫創(3259)等強勢領軍，推動店頭市場攻高強於大盤。終場台股收跌45.97點，跌幅0.36%，報12862.37點。今日外資(不含外資自營商)賣超20.173億元，投信買超3.605億元，自營商賣超11.8688億元，三大法人賣超28.43億元。

防疫概念股多頭攻勢再起，口罩概念族群的恆大(1325)、南六(6504)、康那香(9919)各有買盤擁戴；疫苗概念股的國光生(4142)盤中收復70元及月季線，高端疫苗(6547)漲幅約1%左右，可惜虎頭蛇尾收黑。雙11電商高峰，將帶動包材需求，造紙股火力全開，士紙(1903)除了市場需求題材之外，搭配資產概念，雙引擎帶動股價漲停，一舉突破70元關卡，成為類股領頭羊；正隆(1904) 9月營收創高，上週股價登上25年來高價，隨後修正經過一週的震盪整理後，多方再度出擊，盤中最高漲幅逼近4%，是造紙類股走高的第二功臣。工具機產業逐步走出復甦階段，自動化零組件廠商產能利用率持續回升，亞德客-KY(1590)、大銀微系統(4576)、上銀(2049)聯袂反彈，法人看好未來兩年自動化產業的發展，第4季營收可望朝年增趨勢前進，有利於股價表現。

台股收跌45.9點，5日RSI為55.93，10日RSI為56.48，9日K值為69.40，9日D值為72.99，20日乖離率為1.32。周一外資終止連三賣，轉為大幅買超127.57億元，10月累計至19日，外資買超361.25億元。不過今日外資賣超20億元，多方想順利攻高恐有變數。大盤因美股走弱而低檔盤整，但5日線有守，蘋概三雄停火休息，改由防疫概念股出馬當台股的「護國神山」。現階段美股受到總統大選影響走勢震盪，台股被國際股市左右，還有萬三的龐大壓力，陷在高檔橫盤泥沼，使得周二成交量來到10月來最低。外界預期，美國總統大選前，台股估將處於大箱型區間盤整的格局，類股表現上，由於傳產股與電子股產生資金輪動及排擠，先前因三大法人及投資人對電子股過度青睞，對傳產股興致缺缺，將使部分籌碼乾淨且獲利大幅成長的傳產股未來可望有表現空間，傳產題材類股包含貨櫃航運、水泥、運動用品、綠電、運動用品等景氣較佳族群可多關注。

(時報資訊)