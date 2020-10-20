我駐斐濟代表處舉辦酒會遭陸方人員硬闖打人，總統府發言人張惇涵今天表示，這次的暴力行為，證明中國的戰狼外交失敗且失序，更違反國際文明與法治，在任何一個國家都不能被容忍。蔡英文總統在事件發生第一時間就已獲知，並指示這種暴力行為不容姑息，支持外交部採取一切必要的措施和手段。

對於陸方的指控，張惇涵強調，我們駐外館處在歷年都有舉辦中華民國國慶酒會，歷年都是如此也是慣例，其他國家的作法也一樣，中國無權干涉。

他說，這次的暴力行為，證明了中國的戰狼外交不只是失敗的而且是失序的，更違反了國際的文明跟法治，在任何一個國家都不是能被容忍的，因此我們除了表達最嚴厲的譴責跟抗議之外，也支持外交部所要採取的一切必要行為。

外界質疑蔡英文總統何時知道此事？張惇涵表示，在事發之後駐館第一時間就已回報這種狀況，也在第一時間向斐濟的外交部和警政署提交人證物證，並作了很多外交處置必要的工作，這些作為很多都不適合敲鑼打鼓。

但他說，蔡總統指示這種暴力行為是不容姑息的，所以我們支持外交部採取一切必要的措施和手段，也希望朝野一致，全民團結，堅定台灣的立場，讓全世界看到中國戰狼外交的本質，也要維護我們外交人員的相關權利和國家利益。

至於我方後續的處理，張惇涵指出，外交部已完成提告之前的所有的準備，後續進一步的處置外交部會進一步說明，斐濟政府已將此事定義為外交事件，外交部也會積極處理，希望全體國人給第一線外交人員最大的支持。

(中時 )