大陸半導體產業近期爆雷，引發當地政府高度關注。大陸國家發改委新聞發言人孟瑋表示，國內投資積體電路產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的企業投身積體電路行業，個別地方對積體電路發展的規律認識不夠，盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。

孟瑋表示，大陸將加強規劃佈局。按照「主體集中、區域集聚」的發展原則，加強對積體電路重大項目建設的服務和指導，有序引導和規範積體電路產業發展秩序，做好規劃佈局。引導行業加強自律，避免惡性競爭。

此外，大陸也將建立防範機制，強化風險提示，加強與銀行機構、投資基金等方面的溝通協調，降低積體電路重大項目投資風險。大陸將堅持企業和金融機構自主決策、自擔責任，提高產業集中度，引導地方加強對重大項目建設的風險認識，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

(工商 )