女星謝忻去年與「浩角翔起」阿翔爆出車吻不倫戀，導致演藝事業及形象受到重創，直到近來才逐漸復出演藝圈，不過卻傳出因臉書粉專進不去，無法幫廠商進行業配，一周內損失4、50萬元收入，讓她急忙求救：「誰可以救救我的FB粉絲專頁」。

謝忻日前在IG限時動態詢問：「臉書是不是死掉了！？」不久後又貼出一張照片，只見她拿著衛生紙遮住臉，表情哀傷眼角還泛著淚光，接著表示：「誰可以救救我的FB粉絲專頁？目前的狀況就是FB專頁還存在，但是沒有一個管理員可以進的去。連我自己都進不去！！目前急的像熱鍋上的螞蟻」。

根據《三立新聞網》報導，由於FB粉專始終無法登入，導致謝忻近來接的業配文都無法如期刊登，光3個業配就損失約4、50萬元，讓她無奈喊話：「趕快還給我（粉專），親愛的FB大神」。

至於被爆料與奧迪男甜蜜約會，她表示會把對方當圈外好朋友，主要是不想給他太多壓力，雖然心底有幾分擔心，但仍希望兩人能朝好的方向前進，也希望外界能多給兩人時間和空間。

(中時新聞網)