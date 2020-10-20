85歲黃阿嬤早年就曾被告知罹患骨質疏鬆症，但因平時並無症狀，所以不以為意，直到日前下床時不慎滑倒，臀部著地造成髖部劇痛，老人家每天強忍疼痛足不出戶，但家人堅持送醫，確診為「股骨頸骨折」。

骨質疏鬆症是一種慢性疾病 輕微創傷就可能引發骨折

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師蔡孟學表示，骨質疏鬆症是一種慢性疾病，好發於年長者，尤其是停經後的女性，缺乏荷爾蒙的作用，使得骨質快速流失，因隨著年紀增長，會使骨頭質量變低、結構變差，輕微創傷可能僅是咳嗽、打噴嚏、扭傷、稍微改變姿勢，或從低處跌倒，就可能引發骨折。

骨質疏鬆造成的骨折，經常出現在髖部、脊椎和手腕處，其中髖部骨折最容易帶來嚴重併發症。蔡孟學指出，根據統計，在老年髖骨骨折後的女性患者一年內死亡率約為16%，男性則高達22%，死因則為是因患者往往腿部疼痛長期臥床，使活動力降低，進而引發血栓形成、肺炎、褥瘡感染等併發症所致。

低骨密度者 需加強鈣維生素Ｄ的攝取

蔡孟學提醒，骨密度值介於-1.0至-2.5，是屬於「低骨密度」，需加強鈣質與維生素Ｄ的攝取，並根據個人體能狀況，進行適度負重運動；若曾發生骨鬆性骨折或合併其他高風險因子則建議用藥治療骨質疏鬆，若骨密度低於-2.5，也應該積極接受藥物治療，不過，治療骨質疏鬆應與專業醫師討論切勿自行聽信偏方。

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(中時新聞網)