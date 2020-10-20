秋天正值芋頭採收時節，花蓮吉安鄉引奇萊山脈純淨水源，初音山腳下富有機質與礦物質的土壤，培育香氣濃郁、質地粉值高的芋頭，種植面積逾130公頃，排名全台第五；農政單位為推廣芋頭，近年地產地銷開發加工產品，打出「吉安芋」品牌，盼「吉安芋」媲美「大甲芋頭」，成為芋頭代言人。

農糧署東區分署今選在吉安農友芋頭田間辦理推廣活動，分署長徐煇妃說，中秋過後是芋頭產期，吉安芋雖有好品質，但銷售管道受限，未能打出知名度，除栽培輔導農友開發加工產品，亦將芋頭切塊真空包裝，共同運銷送往新北深坑區農會、台南柳營區農會及台糖超市等，讓全台消費者直接品嘗新鮮吉安芋。

吉安農會總幹事張德奇指出，吉安芋2015年市佔率僅1成，在農政單位努力推廣下，迄今已經成長至４成，吉安農會近年也開發不少芋頭加工品，如芋頭冰淇淋、冰棒、沙琪瑪及芋圓等，廣受民眾好評。

農政單位為推廣芋頭，近年地產地銷開發加工產品，圖為知名甜點店的芋泥捲。（羅亦晽攝）

張德奇說，近年也供應地方餐飲業者吉安芋，料理研發出芋頭鴨、芋頭火鍋及芋頭香腸等，並應用在烘焙產品、甜點餡料及冷飲冰品，如芋泥蛋糕、芋頭鮮奶、芋頭西米露及芋頭酥等，深受民眾喜愛。

「吉安芋頭品質不會輸！」種植5公頃芋頭的青農劉佳謙以前為使更多人知道吉安芋，皆是切塊找商家試用，他說，這2年透過農政單位協助及自己的粉絲專頁，目前已有許多廠商前來詢問批發事宜，另也和南華國小合作食農教育推廣吉安芋，期盼未來能媲美「大甲芋頭」，打出知名度。

徐煇妃最後在現場直接替吉安芋品質掛保證，她說，農政單位不定期到農友田間抽檢農藥殘留，今年抽檢十五件皆合格，百分之百安全，民眾可安心享用。

在地餐飲業者多方嘗試下，終於研發出芋頭香腸這項創意料理。（羅亦晽攝）

(中時 )