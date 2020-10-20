公費流感疫苗「打氣」依舊旺！疾管署今天公布最新統計數字，從10月5日開打以來，迄今已經打掉340多萬劑，光是昨天一天接種數就新增16萬劑，疾管署副署長羅一鈞表示「打氣沒有明顯減少」；而中央宣布50到65歲健康成人緩打後，則釋出約4萬劑餘裕。

公費流感疫苗接種進度。(疾管署提供)

公費流感疫苗之亂，近日在中央、地方延燒，全面開打變有人緩打，政策急轉彎，甚至引爆不少打不到疫苗民眾的民怨，新北市板橋區文翠里里長王永源今天下午甚至「手持球棒」氣沖沖到疾管署，抗議拿不到預訂的疫苗數量。

羅一鈞說，疾管署目前希望65歲以上長者的接種率能夠達到5成2；幼兒部分，距離目標值則還落後很多，呼籲家長在接下來的二周時間，快帶孩子接種，否則防疫破洞可能會出現在幼兒園或校園的群聚。

至於高危險族群，羅一鈞指出，各地已經針對校園學生、幼兒以及機構對象等優先族群，控留疫苗數量，因此不用擔心打不到疫苗，而公費流感疫苗接種打氣沒有明顯減少，在50到65歲健康成人緩打之後，有釋出4萬劑多劑餘裕，可供其他族群使用。

羅一鈞也表示，上週門急診類流感就診人次較上周新增2900人次，就診百分比緩升，但仍遠低於流行閾值11.0％，甚至不到去年同期的不到去年的一半。

腸病毒部分，羅一鈞說，也只有去年同一周就診人次的18%，流感過去四週都沒有確診重症病患也沒有校園群聚，若有類似感冒症狀民眾，會是以腺病毒為主，小孩比較容易發燒超過七天，結膜炎症狀，但較不會引起重症。

(中時 )