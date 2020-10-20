南庄遊客中心近來出現一個超巨型的扭蛋機，吸引許多遊客注意，經過打探才知是苗栗縣政府文觀局為了促銷苗栗好行南庄線，特地打造的巨型扭蛋機，遊客只要使用台灣好行南庄線一日券搭乘至南庄旅遊，憑乘車券就可至南庄老郵局兌換代幣後，就可體驗巨型扭蛋豐富獎品的機會。

這個巨型扭蛋機進駐南庄遊客中心以後，吸引許多遊客目光，由於巨型扭蛋機非常巨大，高度約有2公尺，寬約4公尺，旁邊還裝飾苗栗神獸石虎，許多遊客起初都沒聯想到是扭蛋機，紛紛猜測是何裝置藝術？後來才知道原來是扭蛋機，紛紛想要一試手氣。

不過，由於南庄遊客中心日前開始設置工程圍籬，將整個中心周邊圍起進行人行道及植栽重建工程，工期預計要到今年底才會完工，巨型扭蛋機此時進駐，因受施工影響，許多遊客無法進入，因而影響扭蛋機的促銷效應。

獲得國際慢城組織認證的南庄鄉，擁有得天獨厚的天然景觀及多元族群文化，搭乘台灣好行南庄線，從竹南車站發車由都市駛入山林，期間景致變換，沿途可欣賞山巒疊翠之美，體力允許的民眾更可一登獅頭山古道飽覽山林古剎壯闊景緻，絕對是值得一看的經典美景。

而隨著節氣入秋，氣候爽涼，赴三灣鄉賞芒海，或是深入南庄吃甜柿，更是不可錯過的季節限定旅遊行程，非常適合周末安排一趟台灣好行南庄線小旅行。

文觀局推出巨扭蛋機吸引遊客赴南庄旅遊，活動期間憑台灣好行南庄線一日券或套票至南庄老郵局兌換代幣即可使用扭蛋機，巨型扭蛋裡有各種豐厚獎品，讓遊客可一試手氣。

(中時 )